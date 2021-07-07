Son Dakika | HAYVAN AMBULANSI İLE CİP ÇARPIŞTI 4 YARALI
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Son Dakika | HAYVAN AMBULANSI İLE CİP ÇARPIŞTI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SİVAS'ta, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile cipin çarpışması sonucu sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile cipin çarpışması sonucu sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Emek Mahallesi Gazi Lisesi alt geçidinde meydana geldi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait, Murat Rodos yönetimindeki 06 CIC 407 hayvan ambulansı ile Onur Demir'in kullandığı 58 ACN 995 plakalı cip çarpıştı. Kazada sürücüler ile cipte bulunan Melisa ve Gülşen Demir yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika | HAYVAN AMBULANSI İLE CİP ÇARPIŞTI 4 YARALI
Son Dakika | HAYVAN AMBULANSI İLE CİP ÇARPIŞTI 4 YARALI
Son Dakika | HAYVAN AMBULANSI İLE CİP ÇARPIŞTI 4 YARALI
Son Dakika | HAYVAN AMBULANSI İLE CİP ÇARPIŞTI 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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