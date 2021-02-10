Son dakika! Hayırsever iş insanından Hakkari'deki engellilere tablet ve malzeme desteği
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Son dakika! Hayırsever iş insanından Hakkari'deki engellilere tablet ve malzeme desteği

10.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:54
Son dakika! Hayırsever iş insanından Hakkari'deki engellilere tablet ve malzeme desteği

Edinilen son dakika haberine göre Vanlı hayırsever iş insanı Mehmet Emin Akkuş tarafından Hakkari Bedensel Engelliler Derneği ve Spor Kulüplerine tablet, tıbbi ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

Vanlı hayırsever iş insanı Mehmet Emin Akkuş tarafından Hakkari Bedensel Engelliler Derneği ve Spor Kulüplerine tablet, tıbbi ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve iş adamı Akkuş ile Bedensel Engelliler Derneği ve Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mesut Keskin ve engellilerle sohbet eden Akbıyık ve beraberindekiler, 8 tableti engellilerin çocuklarına hediye etti, diğer malzemeleri de ilgililere verdi.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, engellilerin hayatın her alanında var olmalarını sağlamak için çaba harcadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayırsever iş insanı Mehmet Emin Bey ile Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yardımcımız Şükrü Bey'in getirdiği malzemeleri engellilerimize takdim ettik. Bu malzemelerin içinde tabletler, dezenfektan, medikal tıbbi malzemeler var. Buranın bir yıllık tüm giderlerini de karşılayacaklar. Özellikle Sümbül Engelliler Basketbol Kulübünün ihtiyaçlarının giderilmesine de destek olacaklar. Engellilerimize her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Valilik olarak da her türlü desteği veriyoruz. Onların istihdamına yönelik de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile bir proje hazırladık. Şu anda projemize başladık ve kent merkezi ile Yüksekova'da 100'e yakın engellimizi istihdam edeceğiz."

Keskin de desteklerinden dolayı Akbıyık ve Akkuş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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