Hayırsever iş insanından depremzede çocuklara kışlık giyecek yardımı
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Hayırsever iş insanından depremzede çocuklara kışlık giyecek yardımı

18.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:35

Van'ın Başkale ilçesindeki depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuklara, hayırsever iş insanı Ediz Hasan Atasoy tarafından kışlık kıyafet ve bot yardımı yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesindeki depremzede ve ihtiyaç sahibi çocuklara, hayırsever iş insanı Ediz Hasan Atasoy tarafından kışlık kıyafet ve bot yardımı yapıldı.

Atasoy'un gönderdiği mont ve botları teslim alan Başkale Belediyesi ekipleri, geçen yıl 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören ve konteynerlerde yaşayan mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı.

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan, hayırsever iş insanı Atasoy'a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Deprem nedeniyle evleri yıkılan ailelerin verilen desteklerle moral bulduğunu belirten Arslan, "Çocuklarımıza ayakkabı gönderen, destek verenlerden Allah razı olsun. Bu kışta çocukları düşündüğü için minnettarız. İhtiyaç sahibi aileler devletin ve hayırseverlerin destekleriyle hayata tutunuyor." dedi.

Hayırsever iş insanından depremzede çocuklara kışlık giyecek yardımı
Hayırsever iş insanından depremzede çocuklara kışlık giyecek yardımı
Hayırsever iş insanından depremzede çocuklara kışlık giyecek yardımı
Hayırsever iş insanından depremzede çocuklara kışlık giyecek yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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