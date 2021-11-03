Son dakika: Haydarcan'ın ölümüne sebep olan şüphelilerin suçu 'kasten öldürme' suçuna döndü

ANKARA (İHA) - Ankara'da Haydarcan Kılıçdoğan'ın ölümüne sebep olan şüpheliler Mert T. ve Yunus H.'nin tutuklandıktan sonra haklarındaki suçlama 'kasten öldürme' suçuna döndü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, sözlü tacize uğrayan 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna yardım ederken hayatını kaybeden Kılıçdoğan'ın soruşturması devam ediyor.

Kılıçdoğan'ın ölümüne sebep olduğu şüpheliler, olay günü 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmışlardı. Kılıçdoğan'ın o gece sabaha karşı hayatını kaybetmesi üzerine Mert T. ve Yunus H. Hakkındaki 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması 'kasten öldürme' suçuna dönüştü. Öte yandan kız çocuklarını korumak isterken 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Kılıçdoğan'ın ölümüne sebep olan bıçağın ise hala bulunmadığı öğrenildi. - ANKARA

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