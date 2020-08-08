Son dakika! Hayatları 11 mm'lik ipe bağlı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Hayatları 11 mm'lik ipe bağlı

Son dakika haberi: İnşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte yüksek katlı binalar artarken, bu binaların temizliği de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor.

Son dakika! Hayatları 11 mm'lik ipe bağlı
08.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:26

İnşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte yüksek katlı binalar artarken, bu binaların temizliği de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bursa'da yerden metrelerce yüksekliğe ulaşan binaların bakım ve temizliğini endüstriyel dağcılar gerçekleştiriyor.

Bursa'da şehrin işlek caddelerinde bulunan ve zamanla kirlenen cam kaplı binalar iple erişim yöntemiyle temizleniyor. İnşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte yüksek yapıların bir hayli artması temizlikleri sorun birlikte getirirken, dış cephe asansörleri olmayan binaların temizliği de dağcılara kalıyor. Tecrübeli kişilerden oluşan ekipler, 11 mm kalınlığındaki iplerle, iskele, vinç gibi klasik yöntemlerle ulaşılması zor olan noktalara ulaşmayı mümkün hale getirirken binalar eski temizliğine kavuşması sağlıyor.

Sektörde dağcı temizlik elemanları, sertifikalı oldukları gibi SGK güvencesiyle beraber özel sigorta poliçeleri ile güvence altına alınması dikkatlerden kaçmazken, Bursa İple Erişim Firması'ndan Cihat Sefa Bektaş, "Firmamızda bulunan tüm personel bu sisteme aşına insanlar. Hemen hemen hepsi doğa ve ekstrem sporlarla uğraşmakta ve yüzde 70'i uzun yıllardır arama kurtarma görev yapmaktadır" dedi.

İşimiz aslında tamamen yaptığınız sporla bağdaşık, ikisi de aynı ilerliyor diyen Bektaş, sözlerine şöyle devam etti:

"İkisi de yüksek, ikisi de ekstrem, ikisi de adrenalini çok olan işler. Biz sporumuzu, hobimizi, mesleğimize çevirdik. Sanata uygun çalıştığımız için risklerimizi minimuma indiriyoruz. Sabah çalışmaya başlamadan önce rüzgar şiddetini ölçüyoruz. Malzemelerimizi her gün tek tek ve karşılıklı kontrol ederek çalışmaya başlıyoruz. Bundan dolayı yaptığımız iş daha güvenli. Sektörde bu işe olan talepte arttığı için bu sektörde biz de yer alıyoruz". - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Güncel
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Güncel
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Güncel
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
'Misafirim var' cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
"Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Fatih Sultan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika! Hayatları 11 mm'lik ipe bağlı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 10:54:47. #1.14#
title