Hayali gemilere kaçak akaryakıt aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheli adli kontrolle...
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Hayali gemilere kaçak akaryakıt aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheli adli kontrolle...

25.09.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:06
Hayali gemilere kaçak akaryakıt aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheli adli kontrolle...

YÜKSEL KOÇ / Gerçekte olmayan gemileri varmış gibi gösterip, kaçak akaryakıt ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YÜKSEL KOÇ/ Gerçekte olmayan gemileri varmış gibi gösterip, kaçak akaryakıt ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt almış gibi gösterip, elde edilen yakıtı piyasaya sürerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında aralarında Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş'ın da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş'ın da bulunduğu 35 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sorgu işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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