Son dakika! Havza'ya yeni sağlık yatırımı

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan Havza'da birinci basamak sağlık hizmet binası yapım çalışmaları kapsamında ihale sürecinin başladığını belirtti.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan Havza'da birinci basamak sağlık hizmet binası yapım çalışmaları kapsamında ihale sürecinin başladığını belirtti.

Kayan, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin halka eşgüdüm içinde etkin, hızlı ve işlevsel bir şekilde sunulması için Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen sağlık yatırımları kapsamında Havza'da toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri ile aile hekimlerini bünyesinde bulunduran birinci basamak sağlık hizmetleri binası yapım işi ihale sürecinin başladığını belirtti.

Bu çalışmayla birinci basamak sağlık hizmetini sunan toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi birimlerinin tek bir binada, aynı çatı altında toplanacağını aktaran Kayan, şunları kaydetti:

"Halkımız, ilk adımında başvuracağı tüm sağlık birimlerine aynı merkezde ulaşabilecek, böylece ilçedeki sağlık merkezlerimiz de bir nevi hastane gibi tüm birimlerin bir arada bulunduğu sağlık kompleksine dönüşecek. Havza ilçemizde yapılacak sağlık hizmet binası yapımı uygun görülerek ihaleye çıktı. Söz konusu hizmet binası için İcadiye Mahallesi'nde halkımızın rahat ulaşabileceği bir alanın tahsisi daha önceden gerçekleşmişti. 16 Kasım 2020 tarihinde yapılacak ihalenin tamamlanmasıyla birlikte ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından 1 yıl içinde yeni hizmet binası yapımı tamamlanacaktır. İlçemize ve Havzalılara hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu