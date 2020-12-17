Son dakika: Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları
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Son dakika: Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları

17.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:58
Son dakika: Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları

Son dakika haberi... Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını ile mücadele kapsamında ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını ile mücadele kapsamında ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi, İlçe Müftülüğü işbirliği ile koronavirüse karşı 25 camide dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, salgınla mücadele için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade ederek, "Havza Belediyesi olarak koronavirüse karşı çalışmalarımız titizlikle yürütülmekte. Bu anlamda belediye olarak özellikle ilçemizdeki toplu yaşam alanlarında dezenfektan çalışmaları kapsamında, tüm ibadethanelerde virüse karşı tedbir amaçlı temizlik yaptık. Halkımızdan ricamız, maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmeleri ve alınan tedbir kararlarına uymaları." dedi.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ise yapılan her şeyin sağlığı korumak için olduğunu ifade ederek, "Halkımıza, kurallara uygun şekilde bol bol ibadet edip, bir an evvel bu tehlikeden kurtulmamız milletimiz, vatanımız için dua etmeleri tavsiyemiz. Havza Belediyemize bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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