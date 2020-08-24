Son dakika... Havza Belediye Başkanı Özdemir: "Artık ilçemize daha çok yatırımcı gelecek" Son dakika habere göre Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın bölgesel teşvik kapsamına alınmasına ilişkin, ilçelerine artık daha çok yatırımcı geleceğini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın bölgesel teşvik kapsamına alınmasına ilişkin, ilçelerine artık daha çok yatırımcı geleceğini söyledi.

Özdemir, Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile Havza'nın bölgesel teşvik uygulamaları kapsamına alındığını belirtti.

Havza'nın bölgesel teşvik kapsamına alınması ile birlikte daha hızlı şekilde gelişeceğini ifade eden Özdemir, "Samsun il merkezi ile bir tutulmamız nedeni ile ilçemize yatırımcı bulmakta zorlanmaktaydık. Alınan son karar ile Havza ve diğer 7 ilçe yatırım teşvik sıralamasında Samsun merkezden daha farklı değerlendirilecek. Bu da ilçemize daha çok yatırımcı gelmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yatırımcı için daha cazip hale geldiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Havza OSB mevcut hali ile yatırımcılara lojistik ve ikmal anlamında birçok avantaj sunmaktaydı. Şimdi bölgesel teşvik kapsamına alınması ile birlikte yatırımcılar birçok teşvik ve indirimlerden yararlanma imkanına sahip oldu. Havza OSB'nin imkanları ve devletimizin yatırımcılara sağlayacağı katkılar ile Havza OSB yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. Tüm yatırımcılarımızı bu cazip imkanlardan yararlanmak ve ülke ekonomisine katkı vermek için Havza OSB'ye yatırım yapmaya davet ediyorum. İlçemizin bölgesel teşvik kapsamına alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA