Son dakika: Havuza düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika: Havuza düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika: Havuza düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, bir ikametin havuzuna düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkararak kurtardı.

Adıyaman'da, bir ikametin havuzuna düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkararak kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Pirin Mevkiinde bulunan bir ikametin havuzuna düşen ve 3 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kullanılmayan evin boş havuzuna düşen köpeği çıkararak kurtardı.

Açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen köpek karnının doyurulması sonrası serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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