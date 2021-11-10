Son dakika haber! HAVRAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Havran ilçesinde, uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör (30) şehit oldu. 2'si kadın 3 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.

Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine narkotik polisi çalışma başlattı. Şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takip edep polis ekipleri, Havran ilçesinde durdurulmak istendi. Araç içindekiler 'dur' ikazına uymayarak, Havran ilçesi Ebubekir Mahallesine doğru kaçtı. Mahalle içerisinde otomobili bırakan şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sırasında polis memuru Abdulkadir Güngör ağır yaralandı. Ambulansla Edremit Devlet Hastane'si getirilen Güngör, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında kaçan şüphelilerden Osman Beke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçan zanlı Devrim Erdem'in yakalanması için Edremit ilçesinin birçok bölgesinde arama noktası oluşturuldu.Olayın ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Erzurumlu şehit polis Abdulkadir Güngör'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada şunları söylediEdremit Narkotik Grup Amirliğine bağlı olarak, Havran ilçesinde görev yapan ekiplerimiz ne yazık ki girdikleri çatışma sırasında 1 polis memuru şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Gözaltına alınan şahıs sayısı üç. 2'si erkek, biri kadın. Bir kişinin aranmasına devam ediliyor.?

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Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK EDREMİT (Balıkesir), (DHA)