Son Dakika: Havran'da orman yangını Son dakika haberine göre Havran'da orman yangınıBALIKESİR'in Havran ilçesinde, çam fidanı yetiştirme sahasında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Havran'da orman yangını BALIKESİR'in Havran ilçesinde, çam fidanı yetiştirme sahasında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında, 3 dönüm çam fidanın zarar gördüğü belirlendi. Kaynak: DHA