Son Dakika: Havran'da orman yangını
Son dakika haberine göre Havran'da orman yangınıBALIKESİR'in Havran ilçesinde, çam fidanı yetiştirme sahasında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
22.08.2020 22:16 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:43
Havran'da orman yangını
BALIKESİR'in Havran ilçesinde, çam fidanı yetiştirme sahasında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında, 3 dönüm çam fidanın zarar gördüğü belirlendi.
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Kaynak: DHA