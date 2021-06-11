Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
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Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı

Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ADANA'da komşularıyla sorunlar yaşadığı ileri sürülen Oğuz Eroğlu (43), evin damına çıkıp pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

ADANA'da komşularıyla sorunlar yaşadığı ileri sürülen Oğuz Eroğlu (43), evin damına çıkıp pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Eroğlu'nu, linç etmek isteyen komşularından polis havaya ateş ederek kurtardı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bazı komşularıyla husumetli olduğu öne sürülen Oğuz Eroğlu, saat 08.30 sıralarında 2 katlı müstakil evinin damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye aralarında Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, sokağı ablukaya alırken, Eroğlu evin kapısını kilitledi. Oğuz Eroğlu, kilidi açmamaları için de ailesini tehdit etti. Müzakereci polis, Eroğlu'nu teslim olması için ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekipleri, kapısını koçbaşıyla kırarak girdiği evde Oğuz Eroğlu'nu etkisiz hale getirerek gözaltın aldı.MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Husumetlisi olduğu öne sürülen komşuları, polis merkezine gitmek üzere zırhlı polis aracına götürülen Eroğlu'na linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Güçlükle kurtarılan Eroğlu polis merkezine götürülürken, olaya karışan kişiler de gözaltına alındı.


Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı
Son Dakika | Havaya ateş açtı; linç edilmekten polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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