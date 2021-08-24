Havaya ateş açıp polisten kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
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Havaya ateş açıp polisten kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da otomobil içerisinden havaya ateş açıp polisten kaçan 2 kişi yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da otomobil içerisinden havaya ateş açıp polisten kaçan 2 kişi yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin aracından uyuşturucu madde ve tabanca çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çatalan Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 01 ACB 220 plakalı otomobil içerisinden havaya ateş açan 2 kişiyi tespit etti. Ekiplerin 'dur' ikazına rağmen araçla kaçmaya başlaması üzerine otomobilin gidebileceği kavşak ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille Hekimköy Bulvarı'na giren şüpheliler burada bir süre gözden kaybolduktan sonra Dr. Mithat Özsan Bulvarı'na girerek kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli otomobil, merkez Yüreğir ilçesindeki ASKİ Şantiyesi'nde Yüreğir devriye ekiplerince durduruldu.

Otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada ise bir tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheliler ve otomobil Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına polisten kaçmadıklarını söyledi. - ADANA

Havaya ateş açıp polisten kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Havaya ateş açıp polisten kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Havaya ateş açıp polisten kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Havaya ateş açıp polisten kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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