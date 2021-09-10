Son dakika! Havaya ateş açılan asker eğlencesinde 5 kişi yaralandı
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Son dakika! Havaya ateş açılan asker eğlencesinde 5 kişi yaralandı

Son dakika! Havaya ateş açılan asker eğlencesinde 5 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Konya'nın Ereğli ilçesinde asker eğlencesinde havaya tüfekle ateş edilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde asker eğlencesinde havaya tüfekle ateş edilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi 91473. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında asker eğlencesi düzenleyen bir grup gencin buluştuğu gecede gruptan bir kişi tüfekle havaya ateş etti. Tüfekten saçılan saçmaların isabet ettiği 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, havaya ateş ettiği iddia edilen M.E.Ö. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin incelemesi sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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