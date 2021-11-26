Son Dakika | Havaya ateş açan şüpheli, devriye ekiplerini görüp kaçınca yakayı ele verdi

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tabanca ile havaya ateş atıp kaçan şahıs, jandarma tarafından arandığı esnada devriye gezen ekipleri görüp kaçınca yakayı ele verdi. Şahsın ayrıca, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak ve Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak suçlarından UYAP kaydının olduğu ve arandığı tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir şahsın havaya tabanca ile ateş ettiği ihbarını alan jandarma ekipleri, şahsı tespit için çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada şahsın U.Ş. isimli kişi olduğu, şüphelinin Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak ve Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak suçlarından UYAP kaydının olduğu ve arandığı tespit edildi. U.Ş.'nin yakalanması için JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışma yaptığı sırada, U.Ş. devriye ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu olayda kullanılan tabanca ile yakalandı. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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