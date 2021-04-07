Son dakika... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi.

Son dakika... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ajda Pekkan Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:03:46. #1.16#
title