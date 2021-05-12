Son Dakika | Havalandırma borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de iş yerinin havalandırma borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KAYSERİ'de iş yerinin havalandırma borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler mahallesi 306 sokaktaki oto lastik tamirhanesinin havalandırma borusundan ses geldiğini duyan iş yeri sahibi, itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekibinin yaptığı incelemede kedinin havalandırma borusunun içine düştüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri kediye ulaşmak için havalandırma borusunu kesti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yavru kedi kurtarıldı. Kedi, daha sonra bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ