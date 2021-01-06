Son dakika... Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı (2)

06.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:39
Son dakika... Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı (2)

Son dakika haberleri... DAVA ERTELENDİSakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle 15 Mart'a ertelendi.

DAVA ERTELENDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle 15 Mart'a ertelendi. Mahkemeye heyeti, tutuklu bulunan 5 sanığın bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Prens Harry Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Cüneyt Çakır Güven Yalçın İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:40:36. #1.14#
title