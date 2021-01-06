Son dakika... Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması başladı (2)
06.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:39
Son dakika haberleri... DAVA ERTELENDİSakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle 15 Mart'a ertelendi.
DAVA ERTELENDİ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin görülmeye başlanan davanın ilk duruşması, salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle 15 Mart'a ertelendi. Mahkemeye heyeti, tutuklu bulunan 5 sanığın bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU