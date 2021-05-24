ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
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ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntüyle) ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGINMurat KORKMAZ / ÜSKÜDAR'da üç katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

(Havadan görüntüyle) ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR'da üç katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıda hasar oluştu.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fırın Arkası Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı da sardı. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale etti. Uzun süren müdahaleler sonrası yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
ÜSKÜDAR'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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