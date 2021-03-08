Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
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Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

08.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:15

Son dakika haberi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın yolculara karanfil dağıttı.

Koronavirüs salgınıyla nedeniyle İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen 'Dinamik Denetim Modeli gereği, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapılan denetimlerde, Jandarma Asayiş Timleri, Otoyol Trafik Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri (Huzur Timleri), Motosikletli Trafik Timleri (Hızır Timleri), Jandarma Trafik Timleri, Jandarma Komando Timleri ve Havalimanı Koruma Birlikleri ile toplam 4 bin 518 denetim yapıldı.

JANDARMA DENETİMLERDE KADINLAR GÜNÜNÜ UNUTMADI

Denetimlere katılan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde sürücü ve yolculara yönelik koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. ve kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, kendilerine karanfil ve hijyen seti takdim edildi. Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlarda belirtilen hususlar ile sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yolcuların HES kodlarının sorgulamaları yapıldı.

Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ
Son dakika: JANDARMA DENETİMİNDE KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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