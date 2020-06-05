Son dakika... (Havadan görüntülerle) ÇAMLICA CAMİİ'NDE SOSYAL MESAFELİ 2. CUMA NAMAZI
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Son dakika... (Havadan görüntülerle) ÇAMLICA CAMİİ'NDE SOSYAL MESAFELİ 2. CUMA NAMAZI

Son dakika güncel haberi: Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2 buçuk ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı.

Son dakika... (Havadan görüntülerle) ÇAMLICA CAMİİ'NDE SOSYAL MESAFELİ 2. CUMA NAMAZI
05.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:55

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2 buçuk ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı. Çamlıca Camii'nde ikinci Cuma Namazı sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Cuma Namazı kılan cemaat havadan da görüntülendi.Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2 buçuk ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açıldı. Geçen hafta kılınan Cuma namazının ardından ikinci cuma namazı kılmak için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne geldi. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılan cemaat havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

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