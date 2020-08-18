Son dakika... Hava Kuvvetleri Komutanlığında 25 astsubay için gözaltı kararı
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Son dakika... Hava Kuvvetleri Komutanlığında 25 astsubay için gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 21'i ihraç, 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika... Hava Kuvvetleri Komutanlığında 25 astsubay için gözaltı kararı
18.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 21'i ihraç, 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 25 astsubayın, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil imamlar arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, şüphelilerden 21'inin daha önceden ihraç edildiği belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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