Son dakika: Hatayspor, sol bek Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti

Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 26 yaşındaki Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçen sezon Norveç ekibi Valeranga'da forma giyen ve Kanada Milli Takımı kampında olan futbolcunun, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu