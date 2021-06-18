Son dakika: Hatayspor, sol bek Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti
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Son dakika: Hatayspor, sol bek Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti

Son dakika: Hatayspor, sol bek Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 26 yaşındaki Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçen sezon Norveç ekibi Valeranga'da forma giyen ve Kanada Milli Takımı kampında olan futbolcunun, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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Son dakika: Hatayspor, sol bek Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti - Haberler Spor
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