Aslan'ın yeni hocası Torrent ilk sınavını veriyor! Hatay-Galatasaray maçı hızlı başladı
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk sınavını Hatayspor'a karşı veriyor. Önemli eksikleri olan Galatasaray, Hatayspor'a karşı cesur bir kadroyla sahaya çıktı. İlk dakikalarda tempo hayli yüksek.
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, Hatayspor maçıyla Süper Lig'de ilk sınavını verecek. Son 9 maçta 1 galibiyet alan, 27 puanla 13. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında çıkışa geçmek istiyor.
Galatasaray'da kart cezaılısı Nelsson, sakatlıkları süren Muslera, Diagne, Işık Kaan, Afrika Kupası'nda bulunan Mohamed ve Feghouli kadroda yer almıyor.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor- Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben Ribeiro, Kamara, Saba, Dylan, Mame Diouf
Galatasaray : İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.
Dakika 6: Hatayspor gole çok yaklaştı. Lobjanidze'nin yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
Dakika 3: Hatayspor topa sahip oluyor, Galatasaray dikkatli. İlk atak Aslan'dan geldi. Kontratakta Kerem'in şutu savunmadan kornere çıktı.
Dakika1: Karşılaşma başladı