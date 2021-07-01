Son dakika... Hatayspor, kaleci Abdullah Yiğitler'i transfer etti
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Son dakika... Hatayspor, kaleci Abdullah Yiğitler'i transfer etti

Son dakika... Hatayspor, kaleci Abdullah Yiğitler'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haber: Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğitler'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğitler'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların genç kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.

Geride kalan sezonu Misli.com 2. Ligi ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de geçiren oyuncu, 29 maçta forma giydi.

Son dakika... Hatayspor, kaleci Abdullah Yiğitler'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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