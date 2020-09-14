Son Dakika | Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son Dakika | Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Son Dakika | Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
14.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:12

Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (kavva kavşağı) üzerinde patlama meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

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Kaynak: AA

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