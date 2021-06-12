Son Dakika | Hatay Valiliği: Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde sivil...
Son dakika gündem haberi... Hatay Valiliği: Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde sivil yaralandı.
Hatay Valiliği: Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde sivil yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz