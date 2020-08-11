Son Dakika | Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü
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Son Dakika | Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü

Bir son dakika haberine göre Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, annesi İkbal Polat ve avukat kardeşi Altuğ Polat'ı öldürdü.

Son Dakika | Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü
11.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 00:07

Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, annesi İkbal Polat ve avukat kardeşi Altuğ Polat'ı öldürdü. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci olay mahalline gelerek incelemede bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat, miras meselesi yüzünden kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesi ve kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü. Olayı gerçekleştiren Vali Yardımcı Tolga Polat, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İkbal ve Altuğ Polat'ın öldüğünü belirledi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olayın gerçekleştiği apartmana gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, ölenlerin yakınları olay yerine gelip gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

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Kaynak: İHA

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