Son dakika! Hatay merkezli hırsızlık operasyonu: 18 kişi tutuklandı
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Son dakika! Hatay merkezli hırsızlık operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Son dakika! Hatay merkezli hırsızlık operasyonu: 18 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Hatay merkezli 6 ilde hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay merkezli 6 ilde hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin ve Ankara'da organize bir şekilde çok sayıda eve girerek hırsızlık olayına karışan şüpheliler tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 9'u kadın, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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