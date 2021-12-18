Son dakika haberleri... Hatay merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Mardin ve Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin adreslerine yönelik özel harekat destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 8 cep telefonu, kılıç, dizüstü bilgisayar, banka dökümanları ve 3 POS cihazı ele geçirildi.