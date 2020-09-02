Son Dakika | HATAY İskenderun'da özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon 7 gözaltı
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Son Dakika | HATAY İskenderun'da özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon 7 gözaltı

Son dakika gündem haberi: İskenderun'da özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon 7 gözaltıHATAY'ın İskenderun ilçesinde şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesine yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

02.09.2020 20:28 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:35

İskenderun'da özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon 7 gözaltı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesine yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında, sorumluluk bölgesinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

Meydana gelen hırsızlık, ateşli silahlarla işlenen suçlar, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü patlayıcı, parlayıcı madde ve hırsızlığa konu eşyaların tespiti, meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması, suç ve suç unsurlarının elde edilmesi ile haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlara özel harekat polisleri, çevik kuvvet timleri ve ilçe personeli katıldı. Belirlenen 14 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, çok sayıda tabanca fişeği, 8 kök Hint keneviri, 14 gram kubar esrar, 8.4 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 2 çift eldiven ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri adreslerinde bulunamayan 7 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Son Dakika | HATAY İskenderun'da özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon 7 gözaltı

Kaynak: DHA

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