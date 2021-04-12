Son dakika! Hatay'ın ramazan sofralarının özel tatlısı "küncülü helva" tezgahlarda yerini aldı
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Son dakika! Hatay'ın ramazan sofralarının özel tatlısı "küncülü helva" tezgahlarda yerini aldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika! Hatay'ın ramazan sofralarının özel tatlısı 'küncülü helva' tezgahlarda yerini aldı

Son dakika kültür sanat haberi... Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın geleneksel lezzetlerinden "küncülü helva" ramazan ayı için hazırlandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın geleneksel lezzetlerinden "küncülü helva" ramazan ayı için hazırlandı.

Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla hazırlanan helva, iftar sonrasının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Şahap Fansa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği küncülü helva yapımını yıllardır kardeşleriyle beraber sürdürdüklerini söyledi.

Sadece ramazanda bu helvayı yaptıklarını anlatan Fansa, "Hataylılar bu helvayı görmezse ramazanın geldiğini anlamaz. Sırf bundan dolayı bu geleneği sürdürüyoruz. Allah izin verirse bunu çocuklarımıza ve torunlarımıza öğretip devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

Hatice Fansa da günlük 200 kilogram küncülü helva yaptıklarını ve kilosunu 30 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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