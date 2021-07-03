Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı
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Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kapısuyu Mahallesi'nde bitki örtüsü alanda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yamaç alanda ve rüzgar olmasından kaynaklı yangın yayılmaya başladı. Yangına Antakya Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 3 arazöz, 3 itfaiye ve 15 personel ile çalışma başlattı.

Yangın 4 saatte zorlukla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Alican Gümüş/İHA)

Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'daki örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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