Son dakika! Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
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Son dakika! Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika! Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Şifalısu mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 söndürme helikopteri, karadan 5 arazöz, 2 su tankı ile çok sayıda yangın söndürme personeli ile müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatte kontrol alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. - HATAY

Son dakika! Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika! Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika! Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika! Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika! Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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