Son dakika... Hatay'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
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Son dakika... Hatay'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede

Son dakika... Hatay'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre HATAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

HATAY'da  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün güncel hiyerarşik yapılanmasında sözde yönetici pozisyonunda olduğu öne sürülen 17 kişi tespit edildi. Savcılığın haklarında gözaltı kararı çıkarttığı 17 kişinin yakalanması için 11 Haziran günü il merkezi ile Reyhanlı, İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda ise 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile F Serisi 1 dolar, operasyonel olarak kullanılan hat ve 73 cep telefonu, hard disk, flash bellek, laptop ve tabletler ile bir adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 


Son dakika... Hatay'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
Son dakika... Hatay'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
Son dakika... Hatay'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
Son dakika... Hatay'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
Son dakika... Hatay'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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