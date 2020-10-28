Son dakika: Hatay'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
28.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:55
Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Belen ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Çakallı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bahçedeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz