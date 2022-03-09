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Son Dakika | Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurduHATAY Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu.

Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

HATAY Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu.

İlçede bulunan 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanalarını ilk defa gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, 50 yıldır Çevlik bölgesinde yaşadığını belirterek, "Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde temmuz ve ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşrı ölüm olmazdı. Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşandığını araştırması gerekiyor dedi.

Son Dakika | Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

Son Dakika | Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

Son Dakika | Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Denizanası, Samandağ, Hatay, Güncel, Haberler

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