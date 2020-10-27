Son dakika: Hatay'da yaşanan patlamada ölü ve yaralı var mı? Hatay'da patlama nasıl oldu?

Akşam saatlerinde gerçekleşen Hatay, İskenderun'da patlama yaşandı? Peki, Hatay'da yaşanan patlamada ölü ve yaralı var mı? Hatay'da patlama nasıl oldu?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı nasıl oldu? Hatay'da yaşanan patlamada ölü ve yaralı var mı?

HATAY'DA PATLAMA NASIL OLDU?

"Bugün İskenderun'a inen bu 2 terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı ve peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini de o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda, Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybımız yoktur"

HATAY'DA YAŞANAN PATLAMADA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Akşam saatlerinde yaşanan patlamada konu ile ilgili Vali Doğan, "Bir kaç hafif yaralımız var. Can kaybı bulunmamaktadır" dedi.