Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

AA, Salim Taş - Güncel
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Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangında mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dikmece Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bulunan köpek yavrusunu kucaklarına alarak dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Son dakika! Hatay'da yangında mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

AA / Salim Taş - Güncel

İtfaiye, Antakya, Hatay, Köpek, Güncel, Haberler

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