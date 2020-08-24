Son dakika... Hatay'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Payas ilçesindeki operasyonda 55 litre sahte içki, 750 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesindeki operasyonda 55 litre sahte içki, 750 gram esrar ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yenişehir Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 55 litre sahte içki, 750 gram esrar maddesi, 12 kök Hint keneviri ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli Ş.Y gözaltına alındı. Kaynak: AA