Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve kaçak şüphelilerini yakalamaya yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, ev ve iş yerlerinde gümrük kaçağı 22 bin 790 makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 kilogram tütün, 86 paket sigara, 23,20 gram esrar ve 19,67 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor

Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor

 YSK, il ve ilçe seçim kurullarının kuruluş esas ve ilkelerini belirledi

YSK, il ve ilçe seçim kurullarının kuruluş esas ve ilkelerini belirledi
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

title