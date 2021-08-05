Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonun 2 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, Hint keneviri, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait 32 kartuş ele geçirildi.
Zanlılar A.G. ve U.G. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş