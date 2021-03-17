Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

17.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:47
Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında kadınların da bulunduğu 56 şüpheliden 4'ü tutuklandıEdinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satan torbacılara yönelik...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında kadınların da bulunduğu 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satan torbacılara yönelik asayiş operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 411,66 gram sentetik kannabinoid, 8,17 gram metamfetamin, 22,8 gram esrar, 1,85 gram eroin, 175 adet captagon hap, 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen ve yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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