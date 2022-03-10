Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber: Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesinde bulunan S.S. ve Y.D.'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yapıldı. 34.3 gram eroin, 0.9 gram metamfetamin, 1.1 gram kannabinoid ve 1 adet suboxone hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title