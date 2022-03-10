Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesinde bulunan S.S. ve Y.D.'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yapıldı. 34.3 gram eroin, 0.9 gram metamfetamin, 1.1 gram kannabinoid ve 1 adet suboxone hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa