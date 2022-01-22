Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Antakya General Şükrü Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 54,36 gram takoz esrar, 29,23 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet puyp ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.D. ve İ.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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