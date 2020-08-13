Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonu Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 gram kubar esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen bir evde esrar bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Evde yapılan aramada 6 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA