Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 gram kubar esrar ele geçirildi.
13.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:08
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 gram kubar esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen bir evde esrar bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Evde yapılan aramada 6 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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Kaynak: AA