Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-18 Şubat'ta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 34 kişi yakalandı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 4 tabanca, 4 şarjör, 94 mermi, 2 av tüfeği, 31 gram esrar, 16 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, yabancı uyruklu bir kişi sınır dışı edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz