Son dakika... Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama yapılan hafif ticari araçta 580 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama yapılan hafif ticari araçta 580 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.
Narkotik köpeği "Arven" ile arama yapan polis, araçta 580 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli