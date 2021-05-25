Son dakika... Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı

Son dakika... Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama yapılan hafif ticari araçta 580 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama yapılan hafif ticari araçta 580 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Arven" ile arama yapan polis, araçta 580 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da fidan dikim sahasını inceledi Açıklaması
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da fidan dikim sahasını inceledi Açıklaması
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Demet Evgar Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Rachid Ghezzal Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 14:07:07. #1.11#

title