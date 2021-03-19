Son dakika: Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika: Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

19.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:22
Son dakika: Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ReyhanlıKırıkhan yolu üzerinde seyir halinde giden S.Ç. idaresindeki 31 N 5973 plakalı araç, kontrolden çıkınca karşı yönden gelen Y.B. hakimiyetindeki 31 NZ 595 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan 31 N 5973 plakalı araç yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu 31 N 5973 plakalı araç sürücüsü S.Ç. ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla yaralı S.Ç. Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Son dakika: Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 20:22:59. #1.15#
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