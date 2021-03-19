Son dakika: Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ReyhanlıKırıkhan yolu üzerinde seyir halinde giden S.Ç. idaresindeki 31 N 5973 plakalı araç, kontrolden çıkınca karşı yönden gelen Y.B. hakimiyetindeki 31 NZ 595 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan 31 N 5973 plakalı araç yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu 31 N 5973 plakalı araç sürücüsü S.Ç. ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla yaralı S.Ç. Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı